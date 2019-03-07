Edirne'de "Türkiye-Bulgaristan Güncel İlişkileri" Konferansı

Türkiye
'nin Sofya
Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan
'da yaşayan Türklerin anadillerinde okuyup yazma oranının artırılması gerektiğini belirterek, "Bu, Bulgaristan ekonomisine de faydalı olabilecek bir şey. Ben, iki ülke arasında diyalog olduğu sürece bu konuların bir gün aşılacağına inanıyorum." dedi.
Ulusoy, Trakya Üniversitesi
(TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Bulgaristan Güncel İlişkileri" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki dostluk sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin de en yüksek seviyeye çıktığını söyledi.
Küresel çağda azınlıkların toplumların zenginliği olarak görüldüğünü vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:
"Türkiye'den gelen katılımcılar, Bulgaristan'da bana hep şunu söylüyorlar; 'Sayın Büyükelçimiz buraya yatırım yapıyoruz. Fakat Bulgaristan vatandaşı çalıştırmamız bekleniyor haklı olarak. Biz Türkçe de bilen Bulgaristan vatandaşı arıyoruz. Burada da soydaşlar var ama Bulgaristan'daki vatandaşlar Türkçeyi konuşuyorlar da yazma ve okumalarında zorluklar var.' İşte burada belki bu ortak projelere ihtiyacımız var. Bulgaristan'ın güzide vatandaşları soydaşlarımıza nasıl daha fazla Türkçeyi okutup yazdırabiliriz? Bunu düşünmekte fayda olabilir. Bu, Bulgaristan ekonomisine de faydalı olabilecek bir şey. Ben iki ülke arasında diyalog olduğu sürece bu konuların bir gün aşılacağına inanıyorum."
Büyükelçi Ulusoy, Avrupa Birliği
'nin Türk Akımı Projesi'ne bakışını ve Bulgaristan'ın tutumunu değerlendirerek, "Bulgaristan'ın kendi enerji kaynaklarını çeşitlendirme bağlamından bu akımı çok istediğini biliyoruz. Şahsi fikrim Bulgaristan'ın her türlü enerji kaynağından yararlanabilmesi, iki ülke arasındaki ilişkiler için iyi olacaktır. Ama bu Bulgaristan ve Rusya
arasında bir konudur." şeklinde konuştu.
İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde turizm ve birlikte yaşama kültürünün de çok önemli olduğunu vurgulayan Ulusoy, son yıllarda Edirne
'ye Bulgaristan'dan gelen turist
sayısına dikkati çekti.