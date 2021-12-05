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EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ - Son Dakika

EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ

05.12.2021 15:30

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu ile Edirne Valiliği'nce final etabı kentte yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası, ağır parkur şartları nedeniyle iptal edildi.

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu ile Edirne Valiliği'nce final etabı kentte yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası, ağır parkur şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün ısınma turu için çıkan onlarca motor, yağmurun ağırlaştırdığı piste saplanarak mahsur kaldı. Yoğun sisin etkili olduğunu belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp Şu anda yaşadığımız sisten dolayı sadece tek bir atlama parkuru görülüyor, diğerleri için görüş mümkün değil dedi.

Musabeyli köyünde valilik tarafından yapılan bin 807 metre uzunluğundaki yeni motokros pistinde, Türkiye Motokros Şampiyonası final etabı sıralama turları, kuvvetli yağmur ve yoğun sis nedeniyle bugüne ertelendi. İyileştirmelere rağmen ısınma turu için çıkan onlarca motor, yağmurun ağırlaştırdığı piste saplanarak mahsur kaldı. Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede görüş açısı 50 metreye kadar düştü. Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağlı hakemler, uluslararası kurallara göre görülebilmesi gereken en az 3 atlama rampasının görülememesi ve ağır parkur şartları nedeniyle yarışı iptal etti.

KEPÇELERLE KURTARILDILAR

Piste ısınma turu atmak için çıkan motor sporcuları, zorlu dakikalar yaşadı. Pistte tur atan onlarca motor yağmurun ağırlaştırdığı çamur zemine saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan motorlar, kepçelerle kurtarıldı. Sporcuların zeminin ağırlığına rağmen ısınmaya devam ederek yarışmak istemesi ise dikkat çekti.

'BALKAN VE AVRUPA ŞAMPİYONASI YAPACAĞIZ'

Yarışın iptal olmasının ardından açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, bahar ve yaz dönemlerinde daha güzel organizasyonlar yapacaklarını söyledi. Canalp, Burada bir hazırlık yaptık. Dün yoğun bir yağmur vardı, ancak yağmurdan çok daha öte bugün de yoğun bir sis altındayız. Uluslararası kurallar gereği, 3 tane atlama parkurunun görülüyor olması gerekiyor. Ancak şu anda yaşadığımız sisten dolayı sadece tek bir atlama parkuru görülüyor, diğerleri için görüş mümkün değil. Bu sebepten dolayı bugün yaptığımız yarışları iptal etmek zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki bahar ve yaz döneminde Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nı yine Edirne'de bu pistte gerçekleştireceğiz diye konuştu.

'YARIŞÇILARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATMA İMKANIMIZ YOK'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Uçar da pistin dünya standartlarında olduğunu belirterek Almanya'nın Leipzig parkurunu gezdik, Bulgaristan'daki birçok dünya motokros şampiyonası yapılmış parkurları gezdik. Tribün imkanları, sporcular için ayrılmış padok imkanları, rampaların tüm resmi uluslararası kurallara uygun inşa edilmiş olması, zeminin bu kadar şık tasarlanmış olması, parkurun herhangi bir yerinden yüzde 85'inin görülüyor olması, dünyada ender rastlanır performansta bir parkur yapıyor burasını. Ancak uluslararası kurallar gereği gerçekten baş hakemimiz ve tüm hakemlerimizin herhangi bir yarışçıyı en az 3 rampada görebiliyor olma şartı var. Buradaki emekler sonsuz şekilde takdire şayan ama yarışçılarımızın herhangi birisinin güvenliğini tehlikeye atma imkanımız yok. Hava şartları böyle gelişti. 1 veya 2 saat sonra bu sis kalkacak olsa bile bu sefer programı yetiştirememe imkanımız olacak. Dolayısıyla dünyanın sayılı pistlerinden biri olan Edirne motokros parkurumuzu inşallah çok daha iyi bir iklim şartında, çok daha güzel bir organizasyonla tüm sporseverlere büyük bir keyifle izleteceğiz ifadelerini kullandı.

'PİSTE NAZAR DEĞDİ'

Milli sporcu ve Türkiye Şampiyonu Şakir Şenkalaycı, Edirne'de yapılan yeni piste nazar değdiğini ifade ederek Sporcu olarak yarışın olması taraftarıyız, gidebildiğimiz kadarıyla gideriz. Aslında şu anda çok zor şartlar var. Birinci sonuncu, sonuncu birinci bile olabilir. Tamamen şans meselesi. Onun dışında bu pist yıllar önce olması gereken bir yerdi. Edirne'deki herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 5 senedir dünya şampiyonasını Türkiye'de yapıyoruz, önümüzdeki 5 sene için yine anlaşıldı. Neden Edirne'de bir ayak yapılmasın. Müthiş bir parkur hazırlandı ama nazar değdi diyelim. Müthiş bir organizasyon, misafirperverlik var. Ülkemiz bir dünya şampiyonası yapılacak pist daha kazandı. Herkese hayırlı olsun diye konuştu.

EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ
EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ

Edirne Valiliği, Türkiye, Edirne, TMF, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NA 'SİS' İPTALİ - Son Dakika
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