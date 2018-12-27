Son Dakika Haberleri: Edirne'de Tütün Denetimlerinde 'Yeşil Dedektör' Uygulaması

Edirne'de Tütün Denetimlerinde 'Yeşil Dedektör' Uygulaması

1 saat önce

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde sigara yasağına uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Edirne'de Tütün Denetimlerinde 'Yeşil Dedektör' Uygulaması, System.String[]
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde sigara yasağına uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

"Alo 184" ve "Yeşil Dedektör" mobil uygulaması üzerinden Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemine gelen ihbarlara yönelik Edirne Emniyet İl Müdürlüğü ve Edirne Sağlık İl Müdürlüğünden oluşturulan ekipler denetimler yaptı.

Edirne'deki bazı AVM'lerde gerçekleşen denetimlere Edirne Emniyet İl Müdürü Ali Kemal Kurt ile Edirne Sağlık İl Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da katıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

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