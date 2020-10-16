Edirne'de tütün paketleri içerisine gizlenmiş eroin ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonda nargile tütünü paketlerine gizlenmiş 10 gram eroin ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Havsa ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 400 adet elektronik sigara ile 8 bin adet elektronik sigara aparatı ve 60 paket nargile tütünü bulundu.

Nargile tütünü paketlerinde yapılan detaylı incelemede, tütün paketlerinin içerisine gizlenmiş 39 paket halinde 10 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Y.G, S.K ve B.C.K'nın işlemleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.