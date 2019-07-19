Son Dakika Haberleri: Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı
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Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı

25 dakika önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.

Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı, System.String[]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukatlar A.Y, A.S. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:29 Kaynak: AA
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