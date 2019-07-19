Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:29 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukatlar A.Y, A.S. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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