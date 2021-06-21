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"Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli atıldı - Son Dakika

"Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli atıldı

21.06.2021 14:23

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında hayata geçirilecek "Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli törenle atıldı.

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında hayata geçirilecek "Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli törenle atıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç Nehri kenarındaki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, nehirlerden verimli ve çevreci yararlanma fikrinin kente atandığı günlerden bu yana hep aklında olduğunu söyledi.

Proje fikrini yakın çalışma arkadaşlarına söylediğinde daha önce başarısız tecrübelerin yaşandığı ve başlanmamasının daha iyi olacağı yönünde telkinlerle karşılaştığını ifade eden Canalp, pek çok kurumun çalışmasıyla projenin hayata geçecek olmasının mutlu ettiğini belirtti.

Projenin hem çevreci hem de dünyadaki örneklerinden önde olduğunun altını çizen Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Proje kendi kategorisi içerisinde dünyada lastik savaklı baraj projeleri içinde bir dünya şampiyonu. Şu ana kadar Çinlilerin yaptığı 120 metrelik bir proje var ama bizim projemiz 210 metre, bu kıyıdan diğer kıyıya 70'er metre 3 bölüm halinde lastik savağıyla bu proje bir dünya şampiyonu. Bu dünya şampiyonluğu Edirne'ye yakıştı ve çok güzel oldu. 3 nehrin etrafındaki 30 kilometre kesintisiz bisiklet yollarıyla da şehir alanları içerisinde kesintisiz en fazla bisiklet yoluna sahip olan, dünyadaki en uzun bisiklet şampiyonluğu da yine Edirne oldu. Bu da Edirne'ye çok yakıştı.

Projenin üçüncü heyecan verici kısmı çevreci bir proje olmasıdır. Bu proje yeşil enerji üretecek. Üreteceği enerji hiçbir şekilde atmosfere, gezegenimize, dünyamıza zarar vermeden enerji üretecek bir proje olacak. 14 adet Arşimet tribünümüz olacak. Arşimet tribünlerini üreten firma, kendi üretmiş oldukları tribünler için 70 yıl garanti veriyor. Kalıcılığı ve sürekliliği olan bir proje olacak. Bu yönüyle de çevresel olarak, gezegenimiz üzerindeki sorumluluğumuzu da yerine getirme anlamında bizleri çok rahatlatacak bir proje olacak. Projenin uygulama alanı şu anda nitelikli koruma alanı olarak ilan edildi."

-"Çevreci bir proje"

Vali Canalp, balık geçişlerine ve eko sisteme önem verilmesi dışında Arşimet tribünlerinin soğutulması için kullanılan 65 santigrat derece suyun da seralarda kullanılacağını hatırlattı.

Tribünlerden üretilecek elektrikle kendi finansmanını sağlayacak projenin aynı zamanda Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın yoksullar için geliştireceği projelere de finansman sağlayacağına dikkati çeken Canalp, "Projenin finansman kredisi tamamlanan kadar 1 tribün, kredi ödemesi tamamlandığında yani 6 yıl sonra ise 14 tribün Şehir Gönüllüleri Vakfı için, Edirne'nin fakir fukarası, garip gurebası için dönecek inşallah." dedi.

Canalp, projenin hayata geçmesinde emeği olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne Valiliği Çevre Vakfı Müdürlüğü, İl Müdürlükleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"İnşallah bu güzel projeyle şehrimiz daha da güzelleşecek"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, kent için böylesine önemli bir projenin temelini atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Canalp'ın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ifade eden Aksal "Valimiz Canalp'a çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz AK Parti olarak da hükümet olarak da bizim de Cumhuriyetimizin 100 yılı için 81 ilimizde millet bahçesi yapma hedefimiz vardı. Edirne'de de güzel bir millet bahçesi yapmayı planlıyorduk. Valiliğimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın projesini birleştirerek inşallah Edirne'de çok daha güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. İnşallah bu güzel projeyle şehrimiz daha da güzelleşecek" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Edirne için çok önemli bir projede bir araya geldiklerini belirtti. Nehirlerin tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini vurgulayan Gaytancıoğlu, o nedenle projeyi çok önemsediğini ve takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Edirne'nin yüzlerce yıllık özlemi olan bir alanda başarılı oldunuz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'ye hangi amaçla gelinirse gelinsin, bu kadim şehrin, insanı kendisine aşık ettiğini vurguladı.

Edirne'de yaşayanların 100 yıllık hayalinin gerçekleştiğini anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Benden önce birçok belediye başkanı, Tunca ve Meriç ile ilgili projeler yaptı, başarılı olamadılar. Birçok valimiz geldi geçti, onların da hep hayalleri istekleri oldu, olmadı. İki yıl önce değerli Valimiz Canalp ile konuşurken böyle bir proje yapmak istediğinden bahsetti. 'Meriç Nehri'nin, kente gelen milyonlarca turistle buluşturulması gerektiğini' söyledi. Ben de ona geçmişi anlattım. 'Yapamazsınız' dedim. 'Neden yapamayayım' dedi. 'Ben yapamadım, benden önceki belediye başkanları, valiler yapamadı, milletvekilleri yapamadı, kısaca hiçbirimiz yapamadık.' dedim. 'Ben yaparım' dedi. Ben de pek onu kırmamak için 'hayırlısı olsun' demiştim ama inanmamıştım. Sayın Valim bu projeyi yaparak Edirne'nin yüzlerce yıllık özlemi olan bir alanda başarılı oldunuz. Ben sizi tüm Edirne adına kalben tebrik ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum."

Gürkan, Vali Canalp'a belediye meclis kararıyla fahri hemşehrilik verileceğini de duyurdu.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve protokol üyeleri Meriç Nehri kıyısına indi. Burada baret takan çocukların da eşliğiyle projenin temelini simgeleyen harç küreklerle nehre atıldı.

Üç Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı
Üç Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı
Üç Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı
Üç Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı
Üç Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı
Üç Nehir Bir Şehir projesinin temeli atıldı

Meriç Nehri, Türkiye, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Üç Nehir Bir Şehir' projesinin temeli atıldı - Son Dakika


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