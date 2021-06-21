Edirne'de "Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Edirne'de "Üç Nehir Bir Şehir" projesinin temeli atıldı

EDİRNE - Edirne Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ildeki tüm kurumların desteği ile içerisinde Millet Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemelerinin de yer aldığı 'Üç Nehir Bir Şehir' projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Edirne'ye Mart ayında gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yerinde incelemelerde bulunduğu ve çok beğendiği 'Üç Nehir Bir Şehir' projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Bisiklet ve yürüyüş yolları, elektrik üretilecek Arşimet tribünleri, "Millet Bahçesi" ve çevre düzenlemelerinin yapılacağı projenin temel atma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu, il protokolü ve davetliler katıldı.

Bölgenin nitelikli koruma alanı olarak ilan edildiğini belirten Vali Canalp, "Proje kapsamanda köprümüz olacak, bunların üstünden sadece yayalar ve bisikletler geçecek. Buda yine çevresel yararlığımızın proje ile ilgili bir başka yansıması olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yüz dönümlük bir alan millet bahçesi olacak ve Edirneliler kendi eşleriyle, çocuklarıyla ve aileleriyle huzur içerisinde dinlenebilecekleri bir millet bahçesine kavuşacaklar. Bunun çerçevesinde 3 adet seyir terasımız olacak ve 10 adet de seyir balkonumuz olacak. 4 metre yükseklikten şelale şeklinde akan suyun izlemenin keyfini beraberce yaşayacağız. Yine aynı şekilde Arşimet tribünü üzerinden de ne şekilde enerji üretildiğini ilk okul öğrencilerimiz dahil herkese göstermek suretiyle zihinlerinde çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamış olacağız. Bu da benim açımdan son derece heyecan verici, Edirneliler için, memleketimiz için, çalışmaya üretmeye çaba göstermeye lütfen devam edelim. Herkesi bu duygu ve düşüncelerle içtenlikle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, konuşmalarının ardından nehir kenarına inerek çocuklarla birlikte temel atma törenini gerçekleştirdi.