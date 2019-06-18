Edirne'de üç sınır ülke uzmanlarının katılımıyla "şap tatbikatı"

Avrupa Şap Hastalığı Kontrol Komisyonu ve Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yer aldığı ortaklaşa şap tatbikatı yapıldı.

Avrupa Şap Hastalığı Kontrol Komisyonu ve Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yer aldığı ortaklaşa şap tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi bir otelde düzenlenen Sınırı Aşan Boyutta Şap Hastalığı Simülasyon Egzersizi toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı şap uzmanları, ülke temsilcileri ve veterinerler sunum yaptı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, şap hastalığının sığır, koyun ve keçide oluşturduğu verim kaybı ile ölümler nedeniyle gıda güvenliğini tehdit ettiğini, ekonomik kayıplara yol açtığını söyledi.

Bayazıt, etkin mücadele ve sürveyans sonucu Trakya'nın 2010 yılından beri "aşılı arilik" statüsünde olduğunu anımsattı.

Bölgesel acil eylem planının test edilmesine yönelik, komşu ülkelerle hareket etme becerisinin artırılması ve iş birliğinin sağlanması için ortak tatbikatlar yapıldığını dile getiren Bayazıt, şunları belirtti:

"Şap hastalığı, sınırları aşan bulaşıcı bir hastalık olması hasebiyle, hastalıkla etkin mücadele ve ariliğin korunması açısından, ülkeler arası iş birliği çok önemlidir. Bugün burada ülkemiz, Bulgaristan ve Yunanistan temsilcileriyle üç ülke bir araya gelerek, bu amaca yönelik bir simülasyon çalışması başlatmış bulunmaktayız. Olası kriz durumunda ortak hareket etme bilinci ve becerisini sağlama konusunda, bu çalışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.

İki gün boyunca gerçekleştireceğimiz bu çalışmanın, gerek bölgenin hastalıktan, ariliğinin devam ettirilmesi bakımından ve gerekse gelecek dönem iş birliğimizin artırılmasına, önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum."

-Tatbikat gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı şap uzmanları, Bulgaristan, Yunanistan, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli ve Edirne'den veterinerler özel kıyafetleriyle Kemalköy köyündeki şap tatbikatına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsü Uzmanı ve Avrupa Şap Komisyonu Türkiye Delegesi Naci Bulut, AA muhabirine, şap tatbikatının saha çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastalığın bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmasını önlemek amacıyla uygulanan biyogüvenlik tedbirlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Bulut, "Katılımcılar daha sonra klinik muayene, hastalığın teşhisi, numune alımı aynı zamanda hastalığın araştırılmasına yönelik araştırma deneyimi gerçekleştirecekler." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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