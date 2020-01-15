Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler - Son Dakika

Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler

6 saat önce

EDİRNE'de hamsinin kilosu 5 liraya düşünce, balıkçı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler, System.String[]

EDİRNE'de hamsinin kilosu 5 liraya düşünce, balıkçı tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Karadeniz'de son günlerde hamsinin bolca çıkması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 liradan 5 liraya kadar düştü. Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi. Tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, sırası gelen vatandaşlar kilolarca hamsi satın aldı. Kuyrukta zaman zaman tartışmalar yaşandı. Balıkçı esnafından Feridun Biztiren, "Denizden bol çıkan hamsi, fiyatını düşürdü. Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Saat 08.00'den 20.00'ye kadar kuyruk devam ediyor. TIR'larla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz, aracımız daha gelmedi. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık" dedi.

Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen ise, "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum" diye konuştu.

Kuyrukta bekleyenlerden Nezahat Soylu da, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacaktım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım" diye konuştu.


Karadeniz, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
21:23 Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış - Son Dakika
21:23 İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
21:22 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika
21:22 Oğlunu lösemiden kaybeden anne, Eskişehirli Buğra'ya destek çıktı - Son Dakika
21:17 Kaymakam Çorumluoğlu "2019'da 30 milyon TL'lik okul yapıldı" - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]