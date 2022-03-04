Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü - Son Dakika
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Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü

04.03.2022 20:38

Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna Büyükelçiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına Edirneliler de destek verdi.

Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna Büyükelçiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına Edirneliler de destek verdi. Edirne'de toplanan yardım malzemeleri Ukrayna'nın İstanbul Büyükelçiliğine gönderildi.

Bir El Bin Nefes Derneği'nin koordinasyonunda toplanan yardımlara Edirne halkı duyarsız kalmadı. Giysi, yiyecek, ilaç, sokak hayvanlarına mama ve çocuk malzemeleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar, koliler halinde hazırlanıp kamyona yüklendi. Yardım kolileri Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Ukrayna'nın İstanbul Büyükelçiliği'ne gönderildi.

"Bu kadar yardım malzemesinin toplanacağını hayal bile etmiyorduk"

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, "Edirneliler olarak çok güzel bir dayanışma sergiledik. Bu kadar yardım malzemesinin toplanacağını hayal bile etmiyorduk. Ufak bir arkadaş grubuyla başladığımız bu yardım kampanyasına destek kısa sürede çığ gibi büyüdü. Edirne halkı her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü
Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü
Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü

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İstanbul, Ukrayna, Edirne, Rusya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü - Son Dakika


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