Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu - Son Dakika
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Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

18.08.2022 15:07
Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı iki köpekten biri havasızlıktan telef oldu.

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı iki köpekten biri havasızlıktan telef oldu.

Vize işlemleri için Edirne'de bulunan Vitaly Krasnolutski ve eşi, iki köpeklerini çalışır durumdaki araçlarında bırakarak Atatürk Bulvarı'ndaki Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğuna gitti.

Bir süre sonra araçtan köpek havlamaları geldiğini duyan esnaf, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çevredeki iş yerlerini gezerek araç sahibini bulmaya çalıştı.

Bu sırada köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü.

Bir süre sonra koşarak aracın yanına gelen Vitaly Krasnolutski yanında anahtar olmadığını söyledi.

İtfaiye ekiplerince camı kırılan araçtaki köpekler dışarı çıkarıldı.

Baygın vaziyetteki Cane Corso cinsi "Elvis" isimli köpek üzerine su dökülerek uyandırılmaya çalışıldı.

Vitaly Krasnolutski de kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeğini kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeğin telef olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Ukraynalı çift, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çifte hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'nca işlem yapıldı.

Esnaf İsmail Hartamacı, gazetecilere, köpeklerin sabah saatlerinden beri aracın içinde olduğunu, 11.00 gibi araç sahiplerinin gelip aracı çalıştırıp klimayı açtığını söyledi.

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Kaynak: AA

Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

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