Ukraynalı Vitaly Krasnolutsky, içinde 2 köpeğinin bulunduğu BT 5766 BX plakalı otomobilini Atatürk Bulvarı 'na park edip, vize işlemleri için Bulgaristan Başkonsolosluğu'na gitti. Hava sıcaklığının 37 derece olduğu Edirne 'de, çevredekiler hareketsiz kalan köpekleri fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı köpeklerden biri, havasızlıktan öldü - Son Dakika

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