Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi

24.04.2022 23:02

- Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi Edirne'de arıza yapan tırını tamir etmek amacıyla aracının altına giren şoförün dorsenin arasında sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

- Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi

EDİRNE - Edirne'de arıza yapan tırını tamir etmek amacıyla aracının altına giren şoförün dorsenin arasında sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Havsa ilçesi mevkiinde bulunan otoyolda meydana geldi.

İstanbul-Edirne istikametine seyir halinde olan tırın arızasını gidermek isteyen şoför yol kenarına yanaşıp aracını tamir etmek istedi. Tırın altına girip tamir etmeye çalışan Ukrayna uyruklu şoför tamir ettiği parçanın üzerine düşmesi üzerine dorsenin altında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüleri şoförü hareketsiz görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin tır şoförünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazayla inceleme başlattı.

Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi
Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi
Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi
Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi

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Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi - Son Dakika
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