Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Edirne'deki yerel ve ulusal medya temsilcilerine, "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ile Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Lacivert ile Sabit Fikir dergileri Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, eskiden takip edilerek, emek verilerek yapılan haberlerin günümüzde derlenen bir veri haline geldiğini belirtti.

Teknoloji ve iletişim alanında değişikliklerle birlikte internet medyası gerçekliğinin ortaya çıktığını anlatan Altay, "Biz gazeteciler olarak eskiden bir haber konusu belirleyip bu haber konusunu uzun uzun çalışıp olayın tarafları ile görüşüp dosya oluşturmaya çalışırken şimdi günümüzde zaten bir yerlerde bir şeyler olmuş oluyor. Biz o olan bitenleri olan şeyden yakalamaya çalışıyoruz. Haber yapılan bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Bunun tabi arka kısmında teknolojik ve iletişim alanında değişikler var. Bunun en bariz örneklerinden birisi internet. İnternet ortaya çıkınca ister istemez bir internet medyası gerçekliği ortaya çıktı." dedi.

İnternetin etkisinin artmasıyla haberi ve haber merkezini ön plana alan çok kanallı yayıncılık siteminin ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Altay, bu dönüşüme gazeteciler ve yayıncıların da hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Ekrem Kızıltaş ise gazetelerin bir süre sonra basılı olarak çıkmayacağı beklentisinin olduğunu, bunun getireceği değişikliklerin de farkına varılması gerekliğini belirtti.

"Radyolar çıktığında eyvah tiyatrolar bitti demişti insanlar. Tiyatro bir şekilde sürdü." diyen Kızıltaş, şöyle devam etti:

"Televizyon ortaya çıktığında aynı şey konuşuldu. Ama televizyon devam etti, kendisine dair bir alan buldu. Her şey kendince bir alan buldu. İnternet 90'lı yılların sonunda ortaya çıktığında herkes dedi ki yazılı medya bir gün bitecek. Tabletler ortaya çıkmıştı ve basılı kitaplar yakında sona erecek denildi. Ama bugün e-kitap dediğimiz şey marjinal kalmış bir şey oldu. İnsanlar ellerinde kitapla yayılarak okumayı tercih ediyorlar. 2021 senesinde manzaraya baktığımız da sadece Türkiye'de değil, yalnızca yerel basın açısından değil basılı mecraların hayatiyetini sürdürüp sürdürmeyeceği bir problem. Birçok asırlık gazetenin basılı kısımlarına son verdiğine tanık oluyoruz. Türkiye genelinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Basılı medyanın bir şekilde ayakta durduğu ama çok kanallı yayıncılık denilen şeyi hesaba katmak durumundayız."

Kızıltaş, reklamların daha çok dijital medyaya kaydığı günümüzde bir takım değişikliklerle güzelleştirmeler yaparak, ardından da yöresel bir takım düzenlemelerle yerel bazda ilginin arttırılabileceğini aktardı.

Can Kazancıoğlu da sunum eşliğinde "Çok Kanallı Yayıncılık" sitemi hakkında teknik bilgiler verdi.

Çok kanallı yayıncılığın geleneksel medyanın gittikçe dijitalleşen dünyada adapte olmasını hedefleyen bir çalışma olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, sitemin birçok avantajı olduğunu, bunlardan bir tanesinin yayın kuruluşlarındaki basılı ve dijital ekip ayrımına son vererek içerik üretim ekibini tek çatı altında topladığını söyledi.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar ele alındı.