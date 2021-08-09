Üye Girişi
Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika

Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı

09.08.2021 17:39
Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Edirne'deki yerel ve ulusal medya temsilcilerine, "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Edirne'deki yerel ve ulusal medya temsilcilerine, "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ile Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Lacivert ile Sabit Fikir dergileri Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, eskiden takip edilerek, emek verilerek yapılan haberlerin günümüzde derlenen bir veri haline geldiğini belirtti.

Teknoloji ve iletişim alanında değişikliklerle birlikte internet medyası gerçekliğinin ortaya çıktığını anlatan Altay, "Biz gazeteciler olarak eskiden bir haber konusu belirleyip bu haber konusunu uzun uzun çalışıp olayın tarafları ile görüşüp dosya oluşturmaya çalışırken şimdi günümüzde zaten bir yerlerde bir şeyler olmuş oluyor. Biz o olan bitenleri olan şeyden yakalamaya çalışıyoruz. Haber yapılan bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Bunun tabi arka kısmında teknolojik ve iletişim alanında değişikler var. Bunun en bariz örneklerinden birisi internet. İnternet ortaya çıkınca ister istemez bir internet medyası gerçekliği ortaya çıktı." dedi.

İnternetin etkisinin artmasıyla haberi ve haber merkezini ön plana alan çok kanallı yayıncılık siteminin ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Altay, bu dönüşüme gazeteciler ve yayıncıların da hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Ekrem Kızıltaş ise gazetelerin bir süre sonra basılı olarak çıkmayacağı beklentisinin olduğunu, bunun getireceği değişikliklerin de farkına varılması gerekliğini belirtti.

"Radyolar çıktığında eyvah tiyatrolar bitti demişti insanlar. Tiyatro bir şekilde sürdü." diyen Kızıltaş, şöyle devam etti:

"Televizyon ortaya çıktığında aynı şey konuşuldu. Ama televizyon devam etti, kendisine dair bir alan buldu. Her şey kendince bir alan buldu. İnternet 90'lı yılların sonunda ortaya çıktığında herkes dedi ki yazılı medya bir gün bitecek. Tabletler ortaya çıkmıştı ve basılı kitaplar yakında sona erecek denildi. Ama bugün e-kitap dediğimiz şey marjinal kalmış bir şey oldu. İnsanlar ellerinde kitapla yayılarak okumayı tercih ediyorlar. 2021 senesinde manzaraya baktığımız da sadece Türkiye'de değil, yalnızca yerel basın açısından değil basılı mecraların hayatiyetini sürdürüp sürdürmeyeceği bir problem. Birçok asırlık gazetenin basılı kısımlarına son verdiğine tanık oluyoruz. Türkiye genelinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Basılı medyanın bir şekilde ayakta durduğu ama çok kanallı yayıncılık denilen şeyi hesaba katmak durumundayız."

Kızıltaş, reklamların daha çok dijital medyaya kaydığı günümüzde bir takım değişikliklerle güzelleştirmeler yaparak, ardından da yöresel bir takım düzenlemelerle yerel bazda ilginin arttırılabileceğini aktardı.

Can Kazancıoğlu da sunum eşliğinde "Çok Kanallı Yayıncılık" sitemi hakkında teknik bilgiler verdi.

Çok kanallı yayıncılığın geleneksel medyanın gittikçe dijitalleşen dünyada adapte olmasını hedefleyen bir çalışma olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, sitemin birçok avantajı olduğunu, bunlardan bir tanesinin yayın kuruluşlarındaki basılı ve dijital ekip ayrımına son vererek içerik üretim ekibini tek çatı altında topladığını söyledi.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar ele alındı.

Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine Çok Kanallı Yayıncılık sistemi anlatıldı
Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine Çok Kanallı Yayıncılık sistemi anlatıldı
Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine Çok Kanallı Yayıncılık sistemi anlatıldı
Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine Çok Kanallı Yayıncılık sistemi anlatıldı
Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine Çok Kanallı Yayıncılık sistemi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İnternet, Edirne, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'Çok Kanallı Yayıncılık' sistemi anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu 17:43 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak 17:39 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı 17:08 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım 16:25 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor 16:06 En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 16:01 Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama 15:29 TOKİ'den Karabük'te yurt binasının 6 yıldır boş beklediği ve yarı fiyatına satışa çıkarıldığı iddialarına yalanlama

Son Dakika Haberleri
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
Altının kilogramı 480 bin liraya düştü Altının kilogramı 480 bin liraya düştü         
17:43
Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi         
17:40
Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi Fenerbahçe, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi         
17:37
Kayınbiraderine Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı atın koca, eşini öldürüp intihar etti         
16:29
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı Markette alışveriş yapan kadınların 'Sapık var' paylaşımı üzerine yakalanan şahıs tutuklandı         
16:03
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu Samsun'da sel ve taşkınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarıda bulunuldu         
15:40
Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili         
15:18
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 17:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de ulusal ve yerel medya temsilcilerine "Çok Kanallı Yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement