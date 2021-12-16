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Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu - Son Dakika

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu

16.12.2021 09:45

Kültür Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü destekleriyle Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde 19 Aralık'a kadar müzik ziyafeti sunulacak.

Kültür Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü destekleriyle Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde 19 Aralık'a kadar müzik ziyafeti sunulacak.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin salgın nedeniyle geçen yıl yapılamadığını anımsattı.

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde Edirne'nin değerli konukları ağırlayacağını belirten Çağrı, "Edirne'mizin Avrupa'ya, Balkanlar'a açılan müzik kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Edirne'nin kültürel zenginlikleri de festival aracılığıyla tanıtılıyor." diye konuştu.

Festivale dünyanın birçok yerinden müzikseverlerin geldiğini aktaran Çağrı, şunları kaydetti:

"Bu yılki heyecanımız şundan dolayı fazla. Araya giren zaman hem müzikten uzak kalmamızı hem de özlemimizi artırdı. Artık bu özlemi gideriyoruz. Bir araya geliyoruz tabi ki salgın dolayısıyla kontrollü bir şekilde mesafeler korunarak olacak. En azından seyirciyle buluşabileceğiz. O bizim için büyük bir mutluluk. Bu süreçte dijital konserler, canlı yayınlar yaptık ama seyirciyle buluşmaya benzemiyor. Bu yıl festivalin yapılışı bizlere büyük bir mutluluk veriyor herkesi festivalimize bekliyoruz."

"Festivalden Balkanlara sesleneceğiz"

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer, müzikseverlerin bir yıldır beklediği özlemin dineceğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası sanatçıların festivale katılacağını anlatan Zafer, "Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun büyük destekleriyle 19 Aralık akşamı Balkan Senfoni Orkestrası Candan Erçetin ve Serkan Çağrı'ya sahnede eşlik edecek. Festivalden Balkanlar'a sesleneceğiz. Müziğe gönül vermiş herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel de Edirne'de bulunmaktan ve festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şallıel, Balkan Senfoni Orkestrası, Candan Erçetin ve Serkan Çağrı ile müzikseverlere müzik ziyafeti sunacaklarını kaydetti.

Festival programı

Festival akşam Edirne Büyük Sinagogda ressam Şaban Tuncer'in "Yerden göğe" adlı sergisiyle başlayacak, ardından aynı yerde Anıl Şallıel & 166 Days Balkan Jazz Project konseri gerçekleşecek.

Cuma günü yine aynı yerde "İnce Saz" adlı grup sahneye çıkacak. Festivalin 3'üncü gününde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Öykü Gürman konser verecek.

Organizasyonun son günü olan 19 Aralık Pazar günü ise Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konser verecek.

Orhan Şallıel şefliğinde Balkan Senfoni Orkestrası da Erçetin ve Çağrı'ya eşlik edecek.

Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu
Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu

Müzik Festivali, Trakya Bölgesi, Edirne, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali coşkusu - Son Dakika


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