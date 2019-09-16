Son Dakika Haberleri: Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenecek
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Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenecek

1 saat önce

Edirne'de gelecek hafta düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali hazırlıkları sürüyor.

Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenecek, System.String[]

Edirne'de gelecek hafta düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali hazırlıkları sürüyor.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından 25- 29 Eylül'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenecek.

Festival hazırlıklarını kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısıyla anlatan Keşanlı klarnet virtüözü ve TRAKSEV kurucu başkanı Serkan Çağrı, doğup büyüdüğü Trakya topraklarının müziğini yıllardır dünyaya aktarmaya çalıştığını söyledi.

Trakya'nın zengin müzik kültürünün dünyanın her yerinden ilgi çektiğini ifade eden Çağrı," Özellikle müzik kültürü dünyanın her yerinde ilginç ve samimi görülüyor. Bunu dünyanın her yerine yaymak gerektiğini düşünüyoruz. Önce Türkiye içerisinde sonra da dünyaya açılmalı. Bu kapsamda TRAKSEV'i kurduk. İlk etkinliğimiz Uluslararası Balkan Müzik Festivali olacak. Amacımız Trakya'nın dünya ile olan bağlantısını müzik aracılığıyla kurmak ve kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak" dedi.

Bir gazetecinin son zamanlarda yükselişte olan rap müzikle ilgili görüşlerini sorması üzerine Çağrı, hiç bir müziğe karşı olmamasına karşın bazı rapçilerin söylediği sözlerin anlamsız olduğunu ve çocukların kafasını gereksiz meşgul ettiğini belirtti.

Festival takvimi

Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda gerçekleşecek festival 25 Eylül'de Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile yapacak. 26 Eylül'de Ege'nin iki yakasını bir araya getiren Cafe Aman İstanbul, 27 Eylül'de Gökçe, 29 Eylül'de Makedon müzisyen Dzambo Agusev, Balkan müziğinin klarnetteki ismi İsmail Lumanovski ve Suzan Kardeş sahne alacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü 28 Eylül'de Balkanlarda kültür, sanat ve müzik temalı seminerler düzenlenecek.

Müzik Festivali, Edirne, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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