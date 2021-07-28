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Edirne'de "Uluslararası Hasta Ünitesi" 7 dilde hizmet verecek - Son Dakika

Edirne'de "Uluslararası Hasta Ünitesi" 7 dilde hizmet verecek

28.07.2021 16:05

Edirne'de "Uluslararası Hasta Ünitesi" 7 dilde hizmet verecek Türkiye'de sağlık turizmi belgesi alan ilk devlet hastanesi olan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde "Uluslararası Hasta Ünitesi" açıldı.

Edirne'de "Uluslararası Hasta Ünitesi" 7 dilde hizmet verecek

EDİRNE - Türkiye'de sağlık turizmi belgesi alan ilk devlet hastanesi olan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde "Uluslararası Hasta Ünitesi" açıldı. Ünitede hastalara7 dilde destek olunuyor.

Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, devlet hastanesinde açılan "Uluslararası Hasta Ünitesi" hakkında basın toplantısı düzenledi. Edirne'nin hem coğrafi açıdan hem de sunduğu kaliteli sağlık hizmeti açısından çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptıkları projede sağlık turizmi servisini hizmete açtıklarını ifade etti.

Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle uluslararası hastalar için otel konforunda hazırlanan 4 yataklı servis, hizmete açıldı. Edirne'de uluslararası hastalar farklı bir alanda tedavi edilecek. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptıkları projede sağlık turizmi servisini hizmete açtıklarını belirtti.

"Amacımız hastalarımıza daha güzel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek"

Bu projenin Edirne için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yıldırım, amaçlarının Uluslararası hastalara daha güzel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek olduğunu dile getirdi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin Türkiye'de sağlık turizmi belgesi yetkisini alan ilk devlet hastanesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Hastalarımızın da teveccühü oldukça yüksek seviyede. Bugüne kadar yaklaşık bin 300'e yakın sağlı turizmi hastası, 3 bine yakın turist hastayı hastanemizde misafir ve tedavi ettik. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderdik, bu bir ekip işi. Hastanemizdeki temizlik personelinden, hekimine, idarecilerine kadar tüm ekip bu işin içinde özverili olarak çalışıyor. Projemizin tanıtımı ve sonlandırma gününe gelmiş bulunuyoruz. Proje oldukça büyük bir projeydi. Yaklaşık 235 bin bütçeli bir projeydi. Bunun içinde sadece servisler yoktu" dedi.

"7 dilde hizmet verilecek"

Sağlık turizminde yer alacak personelin İngilizce, Bulgarca ve Yunanca eğitimi aldığını belirten Yıldırım, "Uluslararası sağlık turizminde gelen hastalara 7 dilde destek olmaya devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan hem Türk kökenli hem de yabancı vatandaşlarımızı bu kaliteli ve güzel hizmetten yararlanmaları için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne bekliyoruz. Hastanemizin diğer alanları da oldukça konforlu ve rahat ama sadece alanı ayırmak istedik. Uluslararası hastaları farklı bir alanda tedavi etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Plastik cerrahi, göz, ortopedi, Kulak burun boğaz, kardiyoloji, Anjiyo, kalp ameliyatı gibi her branşta tüm beklentilere cevap verebilecek durumdayız. Hangi sıkıntı ile gelirlerse gelsinler biz burada yüzde 90'dan fazlasını çözebilecek durumdayız. Biz hazırız hastalarımızı bekliyoruz buyursunlar gelsinler" şeklinde açıklamada bulundu.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım hastane yönetimi ve personel ile birlikte hizmete giren "Uluslararası Hasta Ünitesi'ni gezerek basın mensuplarına tanıttı.

Edirne'de Uluslararası Hasta Ünitesi 7 dilde hizmet verecek
Edirne'de Uluslararası Hasta Ünitesi 7 dilde hizmet verecek
Edirne'de Uluslararası Hasta Ünitesi 7 dilde hizmet verecek
Edirne'de Uluslararası Hasta Ünitesi 7 dilde hizmet verecek

Devlet Hastanesi, Sağlık turizmi, Türkiye, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Edirne'de 'Uluslararası Hasta Ünitesi' 7 dilde hizmet verecek - Son Dakika


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