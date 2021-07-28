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EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU - Son Dakika

EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU

28.07.2021 13:20

TÜRKİYE'de Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ilk devlet hastanesi olan Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Uluslararası Hasta Ünitesi hizmete açıldı.

TÜRKİYE'de Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ilk devlet hastanesi olan Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Uluslararası Hasta Ünitesi hizmete açıldı. 7 dilde hizmet verilebilen 4 yataklı servisi tanıtan Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Edirne için büyük bir projeydi ve oldukça güzel bir servise kavuştuk. Amacımız, uluslararası hastalarımıza daha güzel, kaliteli bir hizmet sunabilmek dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında gerçekleştirilen projeyle Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Uluslararası Hasta Ünitesi hizmete açıldı. Sağlık hizmetiyle konforun buluştuğu serviste 7 dilde hizmet verilebildiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, yurt dışından gelecek hastalara kaliteli bir hizmet sunabilmeyi de amaçladıklarını söyledi. Serviste çalışacak personelin tüm dil eğitimlerinin de tamamlandığını ifade eden Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların da bu hizmetten yararlanabileceğini söyledi.

'AMACIMIZ KALİTELİ VE GÜZEL HİZMET'

Edirne'nin coğrafi konumu ve sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık turizmi açısından çok önemli bir il olduğunu belirten Yıldırım, Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız oldu bugüne kadar. Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız projede Sağlık Turizmi Servisi'ni hizmete açtık. Artık projemizin de sonuna geldik. Şu anda hizmete açılan servis 4 yataktan oluşmakta ve Uluslararası Sağlık Turizmi Servisi olarak hastaneden ayrılmış bulunmakta. Hastalarımızı buraya yatırıyoruz. Bu Edirne için büyük bir projeydi ve oldukça güzel bir servise kavuştuk. Şimdi amacımız, uluslararası hastalarımıza daha güzel, kaliteli bir hizmet sunabilmek. Zaten bildiğiniz gibi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Türkiye'de Sağlık Turizmi Yetkisi Belgesi'ni alan ilk devlet hastanemiz. Hastalarımızın da teveccühü oldukça yüksek seviyede dedi.

'7 DİLDE DESTEK OLABİLİYORUZ'

Bugüne kadar bin 300 sağlık turizmi hastasını hastanede misafir ettiklerini kaydeden Yıldırım, Bu bir ekip işi. Hastanemizdeki temizlik personelimizden hekimlerimize, idarecilerimize kadar tüm ekip bu işin içerisinde ve özverili çalışmaktalar. Bugün de projemizin son günü. Oldukça büyük bir projeydi. Yaklaşık 235 bin liralık bütçeli projeydi. Bunun içinde sırf servisler yoktu. Sağlık turizminde yer alacak personelin İngilizce, Bulgarca ve Yunanca eğitimleri yapıldı. Yine aynı şekilde dil yönünden büyük destekler verildi. Uluslararası Sağlık Turizmi servisimizde 7 dilde gelen hastalara destek olmaya devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan hem Türk kökenli hem de yabancı vatandaşlarımızı bu kaliteli ve güzel hizmetten yararlanmaları için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne bekliyoruz diye konuştu.

EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU
EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU

Devlet Hastanesi, Sağlık turizmi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 'ULUSLARARASI HASTA ÜNİTESİ' KURULDU - Son Dakika


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