Edirne'de üniversite kayıtları başladı - Son Dakika
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Edirne'de üniversite kayıtları başladı

22.08.2022 14:06
Edirne'de üniversite kayıtları başladı

Edirne'de üniversite kayıtları başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı puanlarına göre yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Trakya Üniversitesinde öğrencilerin ilk kayıt heyecanı yaşandı.

Edirne'de üniversite kayıtları başladı

EDİRNE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı puanlarına göre yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Trakya Üniversitesinde öğrencilerin ilk kayıt heyecanı yaşandı.

Trakya Üniversitesinde kazandıkları bölümlerine kayıt yaptırmak için kent merkezinden ve il dışından gelen öğrencilere Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Kırbıyık, tarihi kent Edirne için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Trakya Üniversitesi ülkemizin köklü üniversitelerinden bir tanesi"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte öğrencilerin kayıt heyecanlarına ortak olduklarını ifade eden Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Edirne'de uluslararası öğrenciler ile beraber 8 bin 800 öğrencinin kayıt yaptıracağını belirterek, Üniversiteye kayıt için gelen öğrencilerin heyecanını paylaşmak istedik. Güzel bir çalışma ortamı oluşmuş. Bir yandan e-devlet üzerinden elektronik ortamda da kayıt işlemleri yapılıyor. Bir kısım öğrencimiz yüz yüze kayıt yaptırmayı tercih ediyor. Edirne öğrencilerin tercihi için güzel bir şehir olacaktır. Öğrencilerimiz güzel bir şehirde öğrencilik hayatlarına devam edecekler. Bizler de onların burada eğitim öğretim faaliyetlerine güzel bir şekilde devam edebilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, "Edirne 40 bin öğrenciyle canlı bir şehir haline gelecek. Valimize katılımları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Öğrenci velilerinden Feridun Güncan da oğlu Burak Güncan'ın 26 yıl boyunca çalıştığı Trakya Üniversitesini kazandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Oğlum çok yüksek puan alırsam Hacettepe Tıp fakültesini istiyordu ama aldığı puana göre ikincilikle burayı tercih etti. Eşimle birlikte yılardır çalıştığımız hastanede oğlumuzun öğrencimizin olması bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Uzun zamandır bu bölümü kazanmak için çalıştığını söyleyen Burak Güncan da ailesiyle aynı ortamda olacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Meriç Aktoprak ise babasının da Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Seyfi Aktoprak ile beraber Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kayıtların e-devlet üzerinden 24 Ağustos'ta yüz yüze kayıtların ise 26 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

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