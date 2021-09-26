EDİRNE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARTAN KİRA FİYATLARINA TEPKİLİ - Son Dakika

EDİRNE'de üniversite öğrencileri yüksek ev kiralından şikayetçi. Öğrencilerden Aytekin Çalışkan, "Pandemiden önce 1100 liraya kalıyordum, pandemi döneminde gelip şansımı denedim ve 1300 liraya ev tuttum. Şu an bu fiyata ev bulmak çok zor. Ev yok, bulduğunuz ev de 2 bin 2 bin 500 liraya oluyor" dedi.

Edirne'de pandemi sonrası yüz yüze eğitim kararının açıklanmasının ardından, 42 bin öğrencinin ders başı yapacağı Trakya Üniversitesi öğrencileri kente gelmeye başladı. Öğrenci kenti olarak bilinen Edirne'de, öğrenciler kiralık evlerde artan fiyatlara tepkili. Öğrenciler pandemi öncesi 800 lira kiraya oturdukları, 1+1 evlerin şu an 1300 ile 2 bin liradan, 3+1 artı bir evlerin ise 2 bin 400 liraya yükselmesine tepki gösterdi. Ev kiralarının yanı sıra ısınma ve elektrik ve su aboneliklerine yüklü para ödemelerine tepki gösteren öğrenciler, ev sahiplerini fırsatçılıkla suçladı. Edirne'de ikinci el eşya ile boş evlerini dolduran öğrenciler esnafında fahiş fiyatta eşya satmakla suçladı. Edirne'de emlakçılar ise artan kiraların normal olduğunu savundu.

'EV YOK, BULDUĞUMUZ EV 2 BİN 500 LİRA'

Trakya Üniversitesi hemşirelik bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Aytekin Çalışkan, öğrencilerin Edirne'de ev bulmakta zorlandığını buldukları evlerinde 2 bin ila 2 bin 500 liradan başladığını söyledi. Çalışkan, "Ben ev tutmak için 2 ay önce geldim Edirne'ye ve şu anki fiyatlara göre daha uygun fiyata ev buldum. Ben evi 1300 liraya tuttum ama şu an benim tutuğum ev 1700 lira. Git gide fiyatlar artıyor ve ev bulamıyor öğrenciler. Kimse öğrencilere destek olmuyor, aksine zorlaştırıyorlar. Bu çok kötü durum. Pandemiden önce 1100 liraya kalıyordum, pandemi döneminde gelip şansımı denedim ve 1300 liraya ev tuttum. Şu an bu fiyata ev bulmak çok zor. Ev yok, bulduğunuz ev de 2 bin, 2 bin 500 liraya oluyor" dedi.

'ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ İÇİNDEYİZ'

Trakya Üniversitesi finans ve bankacılık bölümü öğrencisi Hamdi Eray Keskin, "Pandemide yaşanan acı olayın esnaf ve ev sahipleri bizden çıkarıyor. O zaman kimse ev tutmadı eşya alımı olmadı hareket olmadı. Şu an da bu acı öğrencilere yüklendi. Öğrenci evine ikinci el aldığımız bir buzdolabı pandemi öncesine göre 2 katı arttı. Ev tutuyoruz boş evler, 1800 lira. Artı ev ev değil. Hiç bir ev sahibi eve yatırım yapmıyor. Öğrenci yapsın diyor. Boya badana yapılsın istiyoruz tuttuğum eve ev sahibi 'ben yapmam sen yap' diyor. Çok sıkıntılı bir süreç içindeyiz. Kışın bir ısınma için 400 lira aidat ödüyoruz. Sadece kışın ısınmak için yazında ısınma parası ödüyoruz. Fiyatlar çok arttı. Okulu bırakıp dönen arkadaşlarımızda var"şeklinde konuştu.

Hemşirelik bölümü öğrencisi Selver Çamdereli ise, "2+0 sıfır bulduğum evi 1250 liraya tuttum. 3 arkadaş aynı evde kalacağız. Yaklaşık 2 hafta önce evi tuttum. Şu an ev bulmak çok zor. Fiyatlar birden arttı. Pandemi öncesi daha uygundu fiyatlar. Ev sahipleri okulların açılmasını fırsat bilip fiyatları artırdı. Daha önce 800 lira 2+1 bir eve 800 lira ödüyordum şu an 2+0 sıfır olan eve 1250 liraya tuttum"dedi. Üniversiteli Duygu Kurt ise, "Tek kişilik bir ev. Benim bulduğum fiyat yüksek ama piyasaya göre iyi. Daha önce benim tutuğum ev 800 lirayken okulların açıldığı duyurulmasının ardından arttı"diye konuştu.

FİYATLAR MAKUL

Edirne'de emlakçılık yapan Vedat İşler, kentte artan kira fiyatlarının makul olduğunu söyledi. İşler, "Her şeyin olduğu gibi alt ve uç noktası var. Genel dağılıma baktığın zaman fiyatlar makul. Tabi ki aynı bölgede 1200 liraya da, 2 bin liraya da ev var. Evin yapı durumuna göre fiyatlar değişiyor. Özelikle 1+1 özel müşteriler içindir. Biraz daha maddi durumu iyi olanlar içindir. Yani şu anda eşyasız 1+1 evler 1300 lira bandında. Bu bölgede eşyasız, 3+1 evlerde 1300 lira bandında. Dairenin temiz ve bakımlığına göre fiyatlar artıyor. Şu an fiyatlar makul" diye konuştu.