Edirne'de üniversite öğrencileri yakınlarının kanserle mücadelesini anlattı - Son Dakika

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Edirne'de "Erken Tanı Fark Et-Kanseri Defet" Erasmus projesine katılan yabancı ve Türk öğrenciler yakınlarının kanserle mücadelesini anlattı.

Aktif Gönüllü Gençler Derneği (AGEDER) koordinatörlüğünde başlatılan projeye İtalya, Hollanda, Letonya, İspanya ve Türkiye'den 45 üniversite öğrencisi katıldı.

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansta, kanserde erken tanının önemi anlatıldı ve öğrenciler deneyimlerini paylaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yaren Yamaç, annesi ve dayısının kanseri yendiğini ancak teyzesinin hastalığa yenik düştüğünü söyledi.

"Dayım akciğer kanserini moralle, umutla, desteğimizle yendi"

Kanserle mücadelede umudun önemli olduğunu belirten Yamaç, şöyle dedi:

"Umut her şeydir. Bu sürece umutla başladığınızda ilaçların etkisi bile farklı oluyor. Annem böbrek kanseriydi kontrollere gidiyordu erken fark edildi. Tedaviyle kanseri yendi, erken teşhis çok önemli. Annem çok hassastı bu dönemde. 'Ne olacak, bu grip gibi bir şey atlatacaksın. İyi huylu zaten, hiçbir şey olmayacak.' dedik. Bu şekilde moral verdik o da bu psikolojiye büründü ve kanseri yendi. Dayım da aynı şekilde akciğer kanserini moralle, umutla desteğimizle yendi."

Proje koordinatörü Nermin Taşoğulları da babasını 13 yıl önce, teyzesini ise 4 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiğini anlattı.

Bazı yakınlarının da kanseri yendiğini ifade eden Taşoğulları, kurdukları Aktif Gönüllü Gençler Derneği ile illerde kanserde erken tanıya yönelik projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Çok yüksek bir motivasyona ihtiyaçları var"

Etkinliğe katılan Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise yaşama sevincinin kanseri yenebileceğini belirtti.

Kanserle mücadele edenlerin yüksek moral ve umutla yaşama bağlanması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Bilim ve tıp otoritelerine güveneceğiz ve ondan sonra da umudumuzu yeşerteceğiz. Çok yüksek bir motivasyona ihtiyaçları var. Kanser hastalarının yakınları onlara sürekli destek olmalılar." dedi.

Avrupa Komisyonu, AB Dışişleri Bakanlığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.