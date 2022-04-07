Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı

07.04.2022 11:36
Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu küratörlüğünde hazırlanan fotoğraf sergisi fakültenin fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

Grafik Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin fotoğraf dersi kapsamında üretmiş olduğu eserlerden oluşan 37 çalışma sergide yer aldı.

Bayraktaroğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide öğrencilerin fotoğraflarıyla Cumhuriyet coşkusu, sıçrama ve fotoğraf ustalarının ikonlaşan görüntülerinin yeniden yorumlandığını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları eğitimle kendilerini daha da geliştireceğini belirten Bayraktaroğlu, "Birinci dönem finali ile ikinci dönem finalini yan yana koyup kendilerini değerlendirdiklerinde fotoğraf adına nereden nereye geldiklerini daha iyi okuyabileceklerini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Sergiyi gezen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Fakültemizde farklı branşlardan, farklı alanlardan sergiler yapmak beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin burada ortaya koydukları çalışmalar oldukça başarılı. Üçüncü ve dördüncü sınıflara geçtiklerinde daha da güzel işler çıkaracaklarını düşünüyorum."

Akademisyen, sanatsever ve öğrencilerin gezdiği sergi 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500
Edirne 'Senfonik İlahiler' konseri Edirne 'Senfonik İlahiler' konseri

Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement