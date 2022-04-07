Edirne'de üniversite öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu küratörlüğünde hazırlanan fotoğraf sergisi fakültenin fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

Grafik Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin fotoğraf dersi kapsamında üretmiş olduğu eserlerden oluşan 37 çalışma sergide yer aldı.

Bayraktaroğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergide öğrencilerin fotoğraflarıyla Cumhuriyet coşkusu, sıçrama ve fotoğraf ustalarının ikonlaşan görüntülerinin yeniden yorumlandığını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları eğitimle kendilerini daha da geliştireceğini belirten Bayraktaroğlu, "Birinci dönem finali ile ikinci dönem finalini yan yana koyup kendilerini değerlendirdiklerinde fotoğraf adına nereden nereye geldiklerini daha iyi okuyabileceklerini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Sergiyi gezen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Fakültemizde farklı branşlardan, farklı alanlardan sergiler yapmak beni çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin burada ortaya koydukları çalışmalar oldukça başarılı. Üçüncü ve dördüncü sınıflara geçtiklerinde daha da güzel işler çıkaracaklarını düşünüyorum."

Akademisyen, sanatsever ve öğrencilerin gezdiği sergi 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.