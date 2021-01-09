Edirne'de üniversite öğrencisinin konuştuğu sırada telefonunu alıp kaçan gaspçı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de üniversite öğrencisinin telefonla konuştuğu sırada yanına yaklaşıp telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bir üniversite öğrencisi, polisi arayıp telefonla konuştuğu sırada arkasından gelen bir kişinin kapkaç yöntemiyle telefonunu çaldığı ihbarında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, zanlının kaçtığı ara sokaklardaki tüm kamera görüntülerini inceledi.
Tespit edilmesi sonrası yakalanan zanlı İzzet B. (28), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "gasp" suçundan tutuklandı.
Çalınan telefonu teslim edilen öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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