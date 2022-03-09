Edirne'de Üniversitelerarası Bilek Güreşi Yarışması - Son Dakika

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinde 34 üniversiteden 200'ye yakın sporcunun katıldığı 'Üniversitelerarası Bilek Güreşi' yarışması, ata sporu yağlı güreşin merkezi Edirne'de başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesi'ndeki 75'inci Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı ve Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası Teknik Kurul Başkanı Battal Yılmaz katıldı. Açılışta konuşan Yılmaz, Türkiye'nin bilek güreşinde çok iyi durumda olduğunu belirtti. Bilek güreşinde Türkiye'nin dünya ve Avrupa şampiyonluklarına sahip olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Güzel bir ortamda, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıyoruz şampiyonayı. Üniversitemiz akademik ve idari yönetimiyle bizleri çok güzel konuk ediyor. Gençlerimiz mutlu memnunuz, er meydanı, serhat şehri Edirne'de olmaktan mutluyuz. Bilek güreşinde ülke olarak çok iyi durumdayız. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Burada da aramızda şampiyon çocuklarımız var. Er meydanı burası, ata sporunun merkezinde yüreği güzel bileği güçlü gençlerimizi getirdik, onlarla buradayız" dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da çok önemli bir etkinliğe imza atıldığını ifade ederek, "Organizasyonun Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde olmasını çok değerli buluyoruz. Bu nedenle Spor Bakanıma, federasyonun temsilcilerine ve bu etkinliğe katılan Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş üniversite temsilcilerine, öğrencilerime, yarışmacı arkadaşlarıma şükranlar sunuyorum" dedi.Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon 11 Mart Cuma günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.