Edirne'de üreticiler hasat ettikleri buğdayı TMO'ya getirmeye devam ediyor

Edirne'de üreticiler, hasat ettikleri buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) getirmeye devam ediyor.

Edirne TMO Başmüdürlüğüne gelerek randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler önce ürün numunesi veriyor.

Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltılıyor.

Çiftçi Mustafa Kaynarcalıdan, AA muhabirine, 150 dönüm alanda ektiği buğdayın hasadını tamamladığını, yaklaşık 70 ton ürün aldığını belirtti.

Kaynarcalıdan, bu sezon yağışların zamanında olması nedeniyle hasadın verimli olduğunu vurguladı.

Hasat ettiği buğdayı TMO'ya vermek için geldiğini anlatan Kaynarcalıdan, "Randevu sistemiyle geldim, her gün 10 ton mal getiriyorum. Toplamda 60-70 ton malım var. Burası çok avantajlı olduğu için buğdayımı buraya döküyorum." dedi.

Kaynarcalıdan, getirdiği buğdayın tonunu TMO'ya 6 bin 450 ve 1000 lira primle toplamda 7 bin 450 liraya sattığını sözlerine ekledi.

Üretici Yücel Sümer de çiftçiler için ofisin daha avantajlı olduğunu, dışarda tüccarın mallarını daha düşük fiyattan aldığını söyledi.

Edirne'de TMO Başmüdürlüğü ve bağlı tüm noktalarda hububat hasadıyla birlikte alımlar devam ediyor.

Ürününü lisanslı depoya veren üreticiler de TMO'nun 1000 liralık priminden yararlanmak için buğdayı lisanslı depo üzerinden TMO'ya satabiliyor.