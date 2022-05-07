Edirne'de üreticilere 2 ton soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Edirne'de üreticilere 2 ton soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

07.05.2022 09:59
Edirne'de üreticilere 2 ton soya fasulyesi tohumu dağıtıldı

Edirne'de, soya fasulyesi üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 2 ton soya tohumu dağıtıldı.

Edirne'de, soya fasulyesi üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 2 ton soya tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Edirne'de, "Soya Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Keşan, Enez ve Süloğlu ilçelerinde üreticilere yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Hibe destekli 2 ton soya tohumunun üç ilçede toplam 200 dekarlık alanda ekimi yapılacak.

Keşan'daki tohum dağıtımına katılan Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilere desteklerin sürdüğünü belirtti.

Bitkisel üretimi artırmak için projeler hazırladıklarını aktaran Bayazıt, "Edirne'de, soya fasulyesinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için yaptığımız çalışmalar güzel bir şekilde ilerliyor. Bakanlık olarak üreticilere tohum desteği sağlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun. Bol ve bereketli bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Edirne, Keşan, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de üreticilere 2 ton soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de üreticilere 2 ton soya fasulyesi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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