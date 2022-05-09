Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

09.05.2022 13:42
Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı

Edirne'de, üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

Edirne'de, üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hazırladıkları "Damla Sulama Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nin Bakanlık tarafından onaylandığını dile getiren Bayazıt, "Proje çerçevesinde alımı yapılan 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu, yüzde 75 hibeli olarak üreticilerimize dağıtılmıştır, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bayazıt, projeden yararlanan, merkeze bağlı Tayakadın köyünde çiftçilik yapan Necdet Dalgıç ile birlikte çeltik ekimine de katıldı.

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir'in Çiftçilere Sıvı Gübre Desteği Devam Ediyor Ankara Büyükşehir'in Çiftçilere Sıvı Gübre Desteği Devam Ediyor Mut'ta bal verimini arttırmak için üreticilere ana arı dağıtıldı Mut'ta bal verimini arttırmak için üreticilere ana arı dağıtıldı

Edirne, Çeltik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
12:10 Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
13:27 Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de üreticilere 5 bin 200 kilo sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement