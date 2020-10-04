Edirne'de üreticilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'de, Çayır Mera Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere, yüzde 50 hibeli Ryegrass (süt otu) bitkisi tohumu dağıtıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Bayazıt, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması için, üreticilere yüzde 50 hibeli süt otu bitkisi tohum dağıtımı yapıldığını belirtti.

Proje kapsamında üreticilerin desteklendiğini ifade eden Bayazıt, üretimin kaliteli ve verimli olması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.