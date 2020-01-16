Edirne'de üretilen yerli tenis masaları okullara dağıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de üretilen yerli tenis masaları okullara dağıtılacak - Son Dakika

Edirne'de üretilen yerli tenis masaları okullara dağıtılacak

6 saat önce

Edirne'de ithal spor malzemeleri yerine yerli ve milli malzemelerin kullanılması amacıyla lise öğrencileri tarafından imal edilen 200 tenis masası okullara dağıtılacak.

Edirne'de üretilen yerli tenis masaları okullara dağıtılacak, System.String[]

Edirne'de ithal spor malzemeleri yerine yerli ve milli malzemelerin kullanılması amacıyla lise öğrencileri tarafından imal edilen 200 tenis masası okullara dağıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı spor hedefleri kapsamında, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in himayesinde "Spor İçin Üretiyoruz" projesi hayata geçirildi.

Sporun tabana yayılması, spor kültürünün oluşturulması ve branş sayısını arttırmak için proje kapsamında yerli ve milli spor malzemeleri üretilmesi kararlaştırıldı.

Bu amaç doğrultusunda, masa tenisi sporunun ithal olan masalarının ucuza mal edilmesi amacıyla Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğrenciler tarafından 200 tenis masası üretildi.

Üretimin tüm aşamalarını atölye şeflerinin kontrolünde başarıyla tamamlayan öğrenciler, masaları okul bahçesinde maç yaparak test etti.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Yanık, yaptığı açıklamada, üretilen tenis masalarının il genelindeki ilk ve orta dereceli okullara ve spor salonlarına dağıtılacağını belirtti.

Edirne, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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