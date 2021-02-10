Edirne'de üretime açılan hazine arazileri çiftçiye ek gelir kapısı oldu - Son Dakika

Edirne'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üretimi desteklemek amacıyla ağaçlandırmada kullanılmak üzere kiraya verilen hazine arazileri çiftçiye ek gelir kapısı oldu.

Bölgede genellikle ayçiçeği, buğday ve mısır gibi tarım ürünleri yetiştiren çiftçiler, ceviz üretimiyle de gelir elde ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine, hazine taşınmazlarının düşük bedelle kiraya verildiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten Öztürk, "Ülkemizin çölleşmemesini, arazi ve toprak yapısının bozulmamasını, gelecek nesillerin sağlıklı ve güzel ortamda yaşamasını, çevreyi koruyarak ekonomiye katkı sağlamayı istiyorsak ağaçlandırma yöntemiyle hazine arazilerimizin kiraya verilmesi çok önemli bir konudur. Hazine arazilerimizi yeşil, yaşanabilir bir çevre için vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın uygun gördüğü arazilerin kiraya verildiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hazine taşınmazlarımızı belli sınıf ağaçlar için kiraya veriyoruz. Badem, ceviz, Antep fıstığı, kavak, köknar ve ladin benzeri türler için kiralıyoruz ancak armut, incir, elma ve şeftali gibi meyve türü ağaçlarımız için kiraya veremiyoruz. Başvuranlarda öncelik sıralaması var. Köyde yaşayan ve köy nüfusuna kayıtlı olanlar birinci önceliğe sahip. Köyde yaşamayan ama köy nüfusuna kayıtlı olanlar ikinci, köy nüfusuna kayıtlı olmayan ancak köyde yaşayan vatandaşlar da üçüncü sıradadır."

Öztürk, kiraya verilen arazide 10 yıl süresince ağaçlandırma yapılabildiğini dile getirdi.

"Köylümüze güzel bir gelir oldu"

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü de yıllarca boş duran arazileri devletin desteğiyle ceviz üretimi için kullandıklarına işaret ederek, "Gelecek günlerde daha iyi verim alacağız. Ağaç başı 20 kilogram ceviz alıyoruz. Her hanede 50-60 ağaç fidanı var. Köylümüze güzel bir gelir oldu." dedi.

Ceviz yetiştiricisi Mustafa Elliçi ise "Bu yıl cevizin kilosunu kabuklu olarak 25 liradan, ceviz içi olarak 40 liradan sattık. Köyümüzün büyük bir kısmı cevizle ilgileniyor. Su problemimiz de çözülürse daha da fazla verim alabiliriz." ifadelerini kullandı.