Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

13.09.2022 10:10
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de üst aramasında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de üst aramasında ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde İ.T'yi durdurdu.

İ.T'nin üst aramasında 11,8 gram esrar, 5,5 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Evinde yapılan aramada da 55 gram esrar, 3,6 gram bonzai ve 5,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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