Edirne'de usta öğreticilerden sağlık çalışanlarına maske desteği - Son Dakika

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Edirne'de usta öğreticilerden sağlık çalışanlarına maske desteği
6 saat önce
Edirne Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 7 bin cerrahi maske ile 2 bin yüz koruyu siperlik üretti.
Edirne Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 7 bin cerrahi maske ile 2 bin yüz koruyu siperlik üretti.
Valiliğin destekleriyle Edirne Sosyal Dayanışma Merkezindeki atölyede hazırlanan maske ve siperlikler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine teslim edildi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, sağlık çalışanlarının ihtiyacı koruyucu malzemeleri karşılamak için seferber olduklarını vurguladı.
İlk etapta hazırlanan, asetat kağıdı, sünger ve lastikten yapılan siperlik ile maskelerin sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını belirten Dinç, "Milletimize hizmet, sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla üretimimiz hızla devam edecek." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:08 Kaynak: AA
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