Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

12.01.2021 09:25
Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı, System.String[]

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.Ö ve V.Ö'nin evinde arama yaptı.

Aramada 44,4 gram uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo halinde kağıt ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 330 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden V.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.Ö, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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