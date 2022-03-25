Uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

25.03.2022 09:07

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayının ilk üç haftasında 4 araç ve 11 evde dedektör köpek de kullanarak arama yaptı.

Aramalarda 915 gram skunk, 166 gram metamfetamin, 2,5 gram bonzai, çeşitli miktarlarda eroin, kokain, esrar ve captagon ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 40 bin 545 lira ve 170 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama
Uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama
Uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

YORUMLAR
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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama - Son Dakika


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