Son Dakika Haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

EDİRNE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 376,33 gram uyuşturucu hap ve 284,41 gram skunk ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]
EDİRNE'de, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 376,33 gram uyuşturucu hap ve 284,41 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 376,33 gram uyuşturucu hap ve 284,41 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili A.Z.G. adlı kadın gözaltına alınırken, Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
Edirne
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