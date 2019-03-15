Son Dakika Haberleri: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

23 dakika önce

Edirne'de, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, skunk maddesi, esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Edirne'de, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, skunk maddesi, esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 500 TL ile 365 euro'ya el konulduğu belirtildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu ile mücadele' kapsamında kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 20 gram esrar maddesi, 60 paket içime hazır skunk maddesi ile birlikte toplam 1 kilogram skunk maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde kullanımı düzenekleri ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 500 TL ile 365 euro'ya el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

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