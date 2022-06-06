Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, takibe aldığı aracı Edirne'nin Havsa ilçesinde durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan arama sonucu 12.67 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.F. isimli şahsın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi gelmesi üzerine saha çalışması başlattı. Yapılan saha çalışması ve alınan istihbarı bilgiler üzerine kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi gelmesi üzerine Havsa otobanında görev alan ekipler, il sınırlarından itibaren aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 12.67 gram uyuşturucu maddelerden Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan savcı talimatına istinaden ekipler tarafından şahsın ikamet aramasında yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette fişeklenmiş şekilde 47,39 esrar maddesi, satışa hazır vaziyette fişeklenmiş şekilde 11.93 gram Metamfetamin maddesi,2 (adet)uyuşturucu madde tartımında kullanılan çalışır vaziyette hassas terazi, Uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan kilitli poşetler, 2 adet saksıda kök kenevir olduğunu değerlendirilen bitki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.F. isimli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. - EDİRNE