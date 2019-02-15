Son Dakika Haberleri: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Edirne'de, yurt dışından getirilen 250 kilogram uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Edirne'de, yurt dışından getirilen 250 kilogram uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 250 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu şüphelilerin uyuşturucuyu nehirden geçiren kişiler olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Afganistan, İstanbul, Edirne, Güncel
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