Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu
23 dakika önce
Edirne'de, yurt dışından getirilen 250 kilogram uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.
Edirne
'de, yurt dışından getirilen 250 kilogram uyuşturucuyu İstanbul
'a götürmek isteyen 3'ü Afganistan
uyruklu 7 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç
Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis
ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Havsa
ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 250 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonda 3'ü Afganistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Afganistan uyruklu şüphelilerin uyuşturucuyu nehirden geçiren kişiler olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA
Ünlü Oyuncu Emre Kınay, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Oldu
Galatasaray Taraftarından Anlamlı Pankartlar
AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek
Fenerbahçe'de Frey Formaya Göz Kırpıyor