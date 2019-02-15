Son Dakika Haberleri: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

41 dakika önce

Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye getirilen 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye getirilen 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 3'ü Afgan uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı aramada 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3'ü Afgan uyruklu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Afgan uyruklu şahısların, uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden botla ülkeye soktukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

Meriç, Edirne, 3. Sayfa
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