Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu
41 dakika önce
Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden botla Edirne'ye getirilen 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Yunanistan
'dan Meriç
Nehri üzerinden botla Edirne
'ye getirilen 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 3'ü Afgan uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul
'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis
ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Edirne'nin Havsa
ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı aramada 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3'ü Afgan uyruklu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Afgan uyruklu şahısların, uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden botla ülkeye soktukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:22 Kaynak: İHA
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