Son Dakika Haberleri: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

40 dakika önce

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sokakta uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma ve teknik takip sonrası daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo skunk, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan 400 adet kilitli poşet, kova düzeneği ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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