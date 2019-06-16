Son Dakika Haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonu
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ile yaklaşık 2 kilo toz esrar ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda Hint keneviri ile yaklaşık 2 kilo toz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipler, Babademirtaş Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 117 kök Hint keneviri ile 1 kilo 917 gram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan N.O, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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