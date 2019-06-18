Son Dakika Haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonu
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

44 dakika önce

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, eroin ve çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, eroin ve çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonunda kent merkezinde bir ev ile Kırklareli kavşağında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Evde yapılan aramada 1 kilo 436 gram esrar, 117 kök Hint keneviri, otomobilde yapılan kontrolde ise 486 gram eroin ile 4 bin 800 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden N.O. tutuklandı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:11 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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