Edirne'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin tuvaletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
'nin Keşan
ilçesinde bir evin tuvaletine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yenimescit Mahallesi Huzur
Sokak üzerinde bir ikamette yapılan aramada tuvalette duvar içerisine gizlenmiş poşet içerinde 41 adet satışa hazır halde fişek haline getirilmiş eroin maddesi, daralı 28,51 gram eroin maddesi, 122 Adet ectasy hap ele geçirilerek el konuldu. Konuyla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
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