Son Dakika Haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

1 saat önce

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 50 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta 50 gram bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince N.G. ve V.Ö. isimli şahısların uyuşturucu temin etmek ve Edirne'de içici tabir edilen şahıslara satmak suretiyle İstanbul'a gittiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, söz konusu şahısların bulunduğu aracı otoban gişeler mevkisinde gerekli tedbirler alınarak durdurdu. Araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada V.Ö. isimli şahsın üzerinde toplamda daralı 45,57 gram bonzai olarak bilenen uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.


Şüpheliler N.G. ve V.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu. - EDİRNE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]