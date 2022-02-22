Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

22.02.2022 16:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve araçlardaki aramalarda, 6,58 gram metanfetamin, 5,10 gram skunk ve 21,18 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu madde aparatı ve samuray kılıcı ele geçirildi.

Şüpheliler İ.K, H.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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