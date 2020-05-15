Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, çarşıda görevli bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Çavuşbey Mahallesinde takibe aldı.
Uyuşturucu maddeyi aracın arka tarafında saklamaya çalışan 4 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir süre sonra yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda 100 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayın ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.