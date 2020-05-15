Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Olayın ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi.

Uyuşturucu maddeyi aracın arka tarafında saklamaya çalışan 4 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir süre sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çarşıda görevli bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Çavuşbey Mahallesinde takibe aldı.

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