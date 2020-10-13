Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Nişancıpaşa ve 1. Murat mahallelerinde iki adrese düzenlenen operasyonda H.Ü, K.Ş, M.P ve Ç.P gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada 35 gram bonzai, 60 gram esrar, ve 8 gram metamfetamin gele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından getirildikleri Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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