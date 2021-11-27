Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Edirne ve Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramada yere atılmış 0,57 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Z.C, E.E ve B.M. gözaltına alındı. Keşan ilçesinde üst aramasında 11,52 metamfetamin ve 0,60 gram esrar bulunan U.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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