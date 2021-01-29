Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

29.01.2021 09:05
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışı yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16,95 gram ve 33 adet "fişek" diye tabir edilen kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 51 gram, 32 "fişek" ve 182 poşette satışa hazır eroin, 2,20 gram skunk, 6 hap, pompalı tüfek ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.O, Z.P, H.M.K, M.G. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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