Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

02.08.2022 09:29
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 30 gram metamfetamin, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda G.E, T.Y, E.D, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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